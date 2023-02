Flim documentario 'Il gabbiano più inutile del mondo'

Mercoledì 22 febbraio Teatro coppola presenta: IL GABBIANO PIU’ INUTILE DEL MONDO. Un documentario di Giuseppe Lanno. Ore 21:00 - Proiezione. A seguire incontro con il regista Giuseppe Lanno e con il pittore Igor Scalisi Palminteri moderato da Cesare Basile.

SINOSSI - Una conversazione senza ostacoli con il pittore palermitano Igor Scalisi Palminteri diventa viaggio sul tema delle libertà, da quella primaria dell’essere riconosciuti in quanto possessori di uno sguardo a quella espressiva, dall’accesso all’arte alla possibilità di diventare santi. Un dialogo che apre una finestra sui murales dell’artista principalmente eseguiti nei quartieri ad alto rischio sociale. Una indagine intima su cosa voglia dire diventare se stessi. Una Palermo vista sempre da molto lontano o da molto vicino, fa da sfondo agli itinerari colorati, a volte emotivamente duri altre volte giocosi, che si innestano sull’esplorazione della propria identità artistica e personale da parte sia del regista che del suo interlocutore. La storia personale del pittore, col suo passato da frate cappuccino, i luoghi quotidiani, lo studio, i quartieri, danze improvvisate su un molo, la superficie di un palazzo col prospetto cieco, i pigmenti esposti a un calcolo della probabilità, la piattaforma aerea, sono tutti luoghi possibili per varcare la soglia della propria ricerca di libertà.

NOTE DI REGIA - Palermo è il luogo in cui sono nato, ma non il luogo in cui vivo. Esiste un rapporto che ancora non ho decifrato tra me e la complessità di una città che mi appare catastrofica il più delle volte. In questo continuo tornare e cercare equilibrio ho trovato il lavoro di Igor, la sua pittura sacra, le visioni nei posti che ricevono meno cura in tutta la città. Lontano dall'apologia, ma con curiosità ho seguito il suo flusso di lavoro caotico, concentrico, per nove mesi, cercando di raccogliere frammenti significativi che raccontassero i processi creativi e rigenerativi. Ho indagato la sua libertà per scoprire la mia.



CREDITS

Scritto e diretto da: Giuseppe Lanno

Con: Igor Scalisi Palminteri

Musiche originali: Angelo Sicurella

Color grading: Dario Baldini

Post-produzione audio: Francesco Vitaliti

Prodotto da: Giuseppe Lanno, Rita Tura

Artwork: Emanuele D’Amico



TRAILER:

https://youtu.be/N_qkgYkgxxg



Link evento Facebook: https://fb.me/e/3lxbMWxum. Mercoledì 22 febbraio ore 21:00 - Teatro Coppola, Via del Vecchio Bastione n°9, Catania. Per info scrivere a teatrocoppola@gmail.com.