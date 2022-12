Appuntamento il 25 dicembre 2022 a partire dalle ore 20.00 al Teatro Coppola con la 'Serata speciale di Natale'. Dalle ore 20.00 'Palco aperto' per coloro che vogliono esibirsi, 'servire il vinile' per coloro che vogliono far girare sui piatti i loro vinili, e 'avanzo party' per portare i resti dei cenoni e mangiarli tutti insieme. Ingresso libero.