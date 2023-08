“Incanti Fest”, al centro Zo il mondo fantastico di “Gelsomina e le fate”

Giovedì 1 settembre, alle 18.15, va in scena da Zo Centro culture contemporanee in piazzale Chinnici, nello spazio esterno SpiazZo, “Gelsomina e le fate”, terzo appuntamento dell'edizione 2023 del festival di teatro per l'infanzia “Incanti Fest” realizzato in collaborazione con la compagnia catanese La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni. La fiaba musicale di Antonella Caldarella vede in scena Maria Riela e Chiara Sciuto, le musiche sono di Andrea Cable, le scene di Tiziana Rapisarda, i costumi di Noa Preaoloni, la produzione è de La Casa di creta.

La trama

Gelsomina è una bambina come tante, vive con una mamma e un papà e gioca nella sua cameretta e la sua vita scorre tranquilla fino a quando non arriva... una sorellina! Le attenzioni della mamma e del papà sono tutte per Nicoletta, che non fa altro che piangere e urlare. La vita di Gelsomina viene sconvolta e non ha nessuna voglia di andare a scuola, Fortunatamente però, come per magia, arriva una fata Gentile che insieme alla sorella Distratta, la porterà nel magico mondo delle fate nel tentativo di salvare la bimba dispettosa che non fa altro che frignare e che non conosce nessuna regola. In questo magico posto però, vive anche una fata stramba e per niente gentile: Fata Crudele! Nel mondo della fantasia, Gelsomina imparerà molte cose: le parole gentili, la rabbia nascosta, i fratellini utili e tanto altro ancora. Al suo ritorno Gelsomina è una bambina diversa, ha capito tante cose ed ha tanta voglia di andare a scuola a scoprire un mondo di cose belle! Gelsomina e le fate è uno spettacolo leggero, frizzante, divertente adatto ad un pubblico di bambini di scuola materna e 1 ciclo di primaria.

Calendario e biglietti

Uno spettacolo che affronta varie tematiche, la nascita di un sorellina, la paura della scuola, e soprattutto l’importanza delle regole, fondamentali per vivere insieme agli altri. Gli altri spettacoli di “Incanti Fest” 2023: 4 settembre la compagnia parmense Teatro del cerchio in “Il gatto e la volpe. Aspettando Mangiafuoco”; 6 settembre la compagnia Teatro del cerchio in “La pentola magica”; 8 settembre la compagnia sassarese La botte e il cilindro in “Ci-Chi-Bum!”. Biglietti 5 euro. Info 3382044274