Spettacolo 'Jackie' al Teatro Angelo Musco

Domenica 13 novembre (ore 18), Romina Mondello sarà la protagonista assoluta di “Jackie”, monologo scritto da Elfriede Jelinek nel 2002, due anni prima di ricevere il Nobel per la letteratura. Il testo teatrale mette al centro della sua “indagine” un personaggio controverso e, per molti versi inafferrabile, come Jacqueline Lee Kennedy Onassis, nata Bouvier. Jackie, appunto. Protagonista di una narrazione dove diventa testimone, a tratti feroce, di un’epoca in cui il “sogno americano” di democrazia e pace “un po’ alla buona" era governato dal potere di una famiglia che offuscava con il bianco splendente di sorrisi patinati, abiti e gioielli, figli biondi e felici, una trama fatta di segreti, malattie, sesso, alcol, droga e morte.

Alla fine cosa è Jackie? Sicuramente una prova straordinaria per Romina Mondello, attrice di grazia, forza e spessore. Sicuramente una scrittura moderna e originale per un personaggio controverso e scontornato. Sicuramente una storia, anzi più storie (almeno tre, Jackye, Jack Kennedy, Marylin) viste da un'angolazione inaspettata. Sicuramente molte domande. La regia dello spettacolo è di Emilio Russo.