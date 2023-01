Note in Teatro a Piazza Scammacca

I prossimi appuntamenti con la musica live all’interno del Teatro di Piazza Scammacca, per la assegna “Note in Teatro”, vedranno come ospiti: 8 gennaio 2023 - L’ArmA, TERESA RANERI - VOCE, FRED CASADEI - CONTRABBASSO.

La musica è la voce dell’anima che, se messa a nudo, da vita ad atmosfere e melodie uniche. “L’ArmA” nasce dall’unione di due sensibilità molto simili per estro e voglia di spaziare al di là da ogni schema. L’interplay, la comunicazione tra il contrabbasso e la voce, connubio spesso ostico ma particolare e unico nel suo genere, da vita ad arrangiamenti e composizioni estemporanee sempre dinamiche e nuove ed è qui che musica ed anima si mettono a nudo.

L’utilizzo della forma canzone, adattata alle sensibilità dei due artisti, crea un repertorio vasto che prescinde da ogni genere ed etichetta, spaziando in maniera giocosa, ma mai casuale, tra brani di stampo Jazz, Bossanova, Pop, Rock e non solo. Brani come Kashmir (Led Zeppelin), Billie Jean (M. Jackson) sono solo un assaggio di quanto la musica senza forzature, né filtri, possa veramente andare oltre qualsiasi confine stilistico.