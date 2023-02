Spettacolo 'Tutto il mondo è burla' al Teatro San Francesco di Paola

Dopo essersi recentemente costituita Associazione di Volontariato, la Compagnia Teatrale Proscenio, nata nell’inverno 2021 e reduce dalla messa in scena di due atti unici brillanti nella primavera ed estate 2022, si è ampliata e ha lavorato a un nuovo progetto, più ambizioso e complesso: Tutto nel mondo è burla, adattamento di Le Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare, basato in parte sulla versione per musica Falstaff di Arrigo Boito.

L’innovativa regia di Andjela Bizimoska (professionista proveniente dall’opera lirica) costruisce un mondo sospeso nel tempo, in cui i personaggi “maschere” pirandelliane, vestiti in bianco e in nero, agiscono manipolandosi a vicenda.

Note di regia: "The Merry Wives of Windsor di Shakespeare è un testo moderno che presenta la figura femminile con acume e brillantezza, al di fuori di facili stereotipi dei quali la commedia (specie quella barocca) potrebbe facilmente nutrirsi. L’integrità delle donne e la loro furbizia sono il motore drammatico che rovescia e sconvolge l’universo maschile, sono la vis non solo comica dell’azione teatrale. Così sarà anche in questo nostro intervento. […] Il titolo scelto per questo allestimento, Tutto nel mondo è burla, sottolinea la teatralità del costrutto, il non-detto che soprassiede ai rapporti umani, la finzione delle relazioni sociali che – nella loro disonestà – creano situazioni buffe e bizzarre. Un punto di vista, se vogliamo, pirandelliano su una realtà nella quale l’individuo si scinde in “sé” e “personaggio”, fra “individualità” e “collettività".

La performance avrà luogo in doppia data, sabato 4 e domenica 5 marzo, rispettivamente alle ore 20:30 e 18:00, presso il Teatro San Francesco di Paola, in via Serravalle, 33, nel centro di Catania. Nel cast Giorgio Piccione, Manuel Giunta, Antonio Giunta, Bernadette Giunta, Luca Pettinato, Silvana Lanza, Margherita Malerba, Chiara Compagnini, Eugenio Sanfilippo e Salvatore Testa.