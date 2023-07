Teatro sotto le stelle a Nicolosì, il 21 luglio in scena Eduardo Saitta con il suo "Miles Gloriosus"

Mettete insieme una commedia senza tempo come “Miles Gloriosus” di Tito Maccio Plauto, la verve comica di un mattatore delle scene come Eduardo Saitta e lo rilassante (e fresco) scenario del Parco Anselmi di Nicolosi e gli ingredienti per trascorrere una serata in allegria ci sono tutti. Venerdì 21 Luglio alle ore 21 a Nicolosi, nell’ambito della rassegna “Summer Time” organizzata con il patrocinio del Comune di Nicolosi, andrà in scena la divertente commedia dell’autore latino, tradotta in siciliano da Eduardo Saitta.

Dopo il successo delle nove repliche al Teatro Angelo Musco di Catania la compagnia è pronta a far divertire il pubblico dell’estate etnea: il testo fa parte di quella tradizione di commedie antiche diventate classico senza tempo del teatro comico a tutte le latitudini, con l’arroganza del soldato fanfarone Pirgopolinice (interpretato da Aldo Toscano), il quale crede di essere molto più di quel che è, quasi un semi-dio, ma che in fondo è solo un gradasso mistificatore. Intorno a lui si sviluppa una trama essenziale, come in tutte le commedie dell’antichità, ma assai vivace; un gioco teatrale di puro spasso leggero e surreale. Il servo furbo Palestrione (Eduardo Saitta) ordisce una grande presa in giro ai danni del soldato millantatore con la complicità della di lui concubina Filocomasia (Lucia Debora Chiaia), rapita da Pirgopolinice e in verità innamorata del giovane ateniese Pleusicle (Jacopo Cavallaro).

Finirà con la beffa e la punizione dell’arrogante soldato, costretto a subire la vendetta di tutti i complici del raggiro. “Abbiamo messo in scena un testo rendendo estremamente popolare – racconta il protagonista -, utilizzando lo strumento del paradosso come arma per suscitare l’ilarità del pubblico ed allo stesso tempo per rendere innovativa la rappresentazione. Quando si è alle prese con questo genere di commedie infatti rielaborare il testo e trovare dei riferimenti attuali è estremamente facile: la politica d’altronde, come il costume, vive di situazioni sempre attuali e sarà un divertimento per lo spettatore scoprire come molte delle dinamiche che siamo abituati a vedere oggi in tv altro non sono che dei cliché consolidati nella storia”.

Completano il cast Giovanni Maugeri, Alfio Belfiore, Verdiana Barbagallo e Barbara Gutkoski. Ad impreziosire la commedia la scenografia a firma di Salvo Manciagli. Biglietti in vendita online: www.teatroabc.eu/estate23 - Info: 095 538188.