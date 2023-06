Spettacolo "Un Natale favoloso...A teatro' con Carolina Benvenga

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: CAROLINA torna in tour nei prestigiosi teatri italiani con “UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO”, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, testi di Carolina Benvenga, coreografie di Fiorella Nolis e regia di Morena D’Onofrio.

Appuntamento a Catania al Teatro Metropolitan il 5 gennaio 2024 alle ore 15.00 ed alle ore 18.00. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri. Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet&Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei. Infoline: 0773 414521 - info@ventidieci.it.