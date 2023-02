Teatro, allo Stabile "Verga" in scena "A che servono questi quattrini"

Ultime due repliche al Teatro Stabile, sabato 18 febbraio alle 20,45 e domenica 19 febbraio alle 17,30 per "A che servono questi quattrini", una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo con grande successo di pubblico.

La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro. L'Italia di lì a poco sarebbe entrata nel conflitto della II Guerra Mondiale e il mondo post capitalistico dell’alta finanza era di là da venire ma l’argomento, così esplicitamente indicato nel titolo, stuzzicò la curiosità del pubblico di allora tanto che, pochi anni dopo, nel 1942, la commedia venne trasposta sugli schermi cinematografici per la regia di Esodo Pratelli con Eduardo e Peppino De Filippo protagonisti e con, tra gli altri, Clelia Matania e Paolo Stoppa.

La versione in scena allo Stabile è una produzione della Compagnia La Pirandelliana, Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, firmata alla regia da Andrea Renzi. In scena Nello Mascia,Valerio Santoro

Salvatore Caruso, Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi.