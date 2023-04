Teatro Stabile, debutto per Effetto Truffaut: ritratto del regista dal cinema al teatro

Dal 20 al 23 aprile a Sala Futura, in via Macallè, per la stagione del Teatro Stabile di Catania va in scena Effetto Truffaut di Nicoletta Della Corte e Valerio Ruiz, regia di Valerio Ruiz, protagonista Nicoletta Della Corte accompagnata al pianoforte da Alessandro Gwis. Lo spettacolo teatrale nasce per i novant'anni dalla nascita di François Truffaut ed evoca la figura del regista scomparso nel 1984, a soli 52 anni. Il suo cinema è testimonianza di una sensibilità che ha messo al centro dei propri racconti l’infanzia, la figura femminile e l’amore. Nell’arco di una notte, nell’appartamento pieno di disordine nel quale la protagonista si è isolata dal mondo, seguiamo la donna ricostruire il puzzle della sua vicenda sentimentale. Quello con Michele Piergiorgi, pianista di successo, è stato un amore con un andamento tutto suo: dall’iniziale attrazione travolgente, è stato relegato progressivamente alla sfera della virtualità, in un gioco di seduzione, ambiguità, erotismo, provocazioni e malintesi, che lasciava la donna sospesa tra il ricordo della loro passione e la promessa di potersi rivedere.

“La protagonista è sola, eppure François Truffaut è con lei, vive nella sua immaginazione – spiega nelle note di regia Valerio Ruiz - Le sue parole e la sua figura risuonano soltanto nel cuore di lei, creando l’illusione che il regista francese sia una presenza vera e propria. Un sogno a occhi aperti che le permette di muoversi parallelamente su diversi piani e registri. Da una parte si rivolge direttamente a François Truffaut in un dialogo immaginario, dall’altra rivive scene del suo recente passato d’amore”.

La musica è un elemento narrativo centrale e caratterizzante lo spettacolo. Nicoletta Della Corte, infatti, è accompagnata in scena dal pianista Alessandro Gwis. Brani noti, come Non andare via di Jacques Brel e Parigi di Paolo Conte, si alternano a canzoni tratte dai film del regista e a brani inediti, scritti e composti per lo spettacolo. In uno spazio scenico concepito in bianco e nero, alcune video proiezioni accompagnano il racconto. Le immagini evocano ricordi, pensieri, luoghi, parole che vivono nel cuore e nella mente della protagonista.

Effetto Truffaut di Nicoletta Della Corte e Valerio Ruiz regia Valerio Ruiz con Nicoletta Della Corte pianoforte Alessandro Gwis disegno luci Leone Orfeo aiuto regia Francesca Bertocchini produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro della Toscana, Tradizione e Turismo srl – Centro di Produzione Teatrale -Teatro Sannazaro

Calendario spettacoli: giovedì 20 aprile alle 20,45, venerdì 21 aprile alle 20,45, sabato 22 aprile, alle 20,45 domenica 23 aprile alle 18