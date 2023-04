Teatro Stabile, Ninni Bruschetta e il suo Sciascia il colore del pop

Il racconto di un viaggio di fine anni 60’, in treno. Un viaggio lungo, anzi lunghissimo (più o meno come adesso), dal Continente ad Agrigento alla scoperta di una Sicilia mai vista prima. Il racconto viene fuori dall’io narrante di un ingegnere (Ninni Bruschetta) che, dopo aver viaggiato per lavoro intorno al mondo, accetta un nuovo incarico in Sicilia. Per lui la scoperta dell’Isola è sensazionale e insieme traumatica. Arriva, infatti, ben prima dell’attraversamento dello Stretto tramite l’incontro - scontro con i siciliani suoi compagni di scompartimento. C’è una famiglia: padre (Antonio Alveario), madre (Alessandra Fazzino) e due pestiferi figli (Luca Iacono e Alessandro Romano) e c’è una bella ragazza (Lydia Giordano), prima smunta poi, improvvisamente, sensualissima. Lo stravolgente viaggio dell’ingegnere è accompagnato da una colonna sonora super pop, quasi contemporanea. Una musica che minuto dopo minuto, stazione dopo stazione, si fa protagonista in scena insieme ai sei attori – viaggiatori che parlano i loro personaggi - portandoli fuori dalle righe di Sciascia al palco - con soave leggerezza. I luoghi comuni sull'Isola, la sicilianitudine dei protagonisti, la mafia (di striscio) l’amore e poi d’un tratto, “il mare il colore del vino” e la musica leggera, leggerissima. Che viaggio!