Teatro Stabile, in scena "L'ombra di Totò": il racconto del funerale del principe De Curtis

Dal 21 al 23 aprile va in scena a Sala Verga per il Teatro Stabile di Catania L’ombra di Totò, con Yari Gugliucci, Annalisa Favetti, Vera Dragone. Il testo è di Emilia Costantini, giornalista teatrale del Corriere della sera, adattamento e regia di Stefano Reali. Un racconto di una giornata entrata nella storia di Napoli: il 17 aprile del 1967, giorno del funerale di Totò. Un funerale che si dice seguito da centoventimila persone che quasi impedirono alla compagna del principe della risata Franca Faldini e alla figlia Liliana di seguire la bara. Un funerale dove una donna tra la folla ad un certo punto ebbe l’impressione di vedere Totò vivo, ma in realtà si trattava soltanto di Dino Valdi (al secolo Osvaldo Natale) controfigura di Totò, ma anche suo amico devoto. Nel racconto della Costantini Valdi fu intervistato da un giornalista de il Mattino, una intervista immaginaria, chiaramente, “che intende tracciare una biografia non autorizzata” del grande attore. La vita di Totò viene narrata in scena in maniera assolutamente inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra. L’umile Dino Valdi diventa, almeno una volta nella sua vita, improvvisamente e inconsapevolmente protagonista assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso i suoi ricordi, riemergono i fatti e i personaggi del percorso artistico e familiare, pubblico e privato, del celebre attore.

L’ombra di Totò di Emilia Costantini adattamento e regia Stefano Reali Personaggi e interpreti Dino Valdi Yari Gugliucci La giornalista Annalisa Favetti Le donne di Totò Vera Dragone Scena Carlo de Marino Costumi Laura de Navasques Coreografie Lorena Noce Light designer David Barittoni Assistente alla regia Enza Felice Produzione Nicola Canonico per la GoodMood.

Calendario rappresentazioni: venerdì 21 aprile 20,45, sabato 22 aprile 20,45, domenica 23 aprile 17,30