Teatro Stabile, "Inconvenienti borghesi" nella Sala Futura

Dall’1 al 4 giugno va in scena a Sala Futura Inconvenienti borghesi, l’ultimo dei tre spettacoli vincitori del bando Corti Teatrali CT Off 22 promosso nel 2022 dal Catania Off fringe Festival in partenariato con il Teatro Stabile di Catania. Un bando nato per valorizzare i giovani autori Under 35 il cui premio era quello di essere prodotto dallo Stabile di Catania come spettacolo completo e programmato nell’ambito della Stagione 2022/2023.

“Il punto di partenza per la mia analisi è stata una qualunque famiglia borghese italiana, grazie alla quale ho potuto scardinare tanti meccanismi molto più estesi nella nostra società – scrive nelle note di regia Francesca Giancaspro che firma anche il testo - Il mio obiettivo era di entrare e far entrare il pubblico all'interno di questi ingranaggi, far sì che ci sedessimo a tavola tutti insieme e potessimo riderci quanto rifletterci su. La libertà di espressione e l'accettazione di sé sono due facce della stessa medaglia, che è molto difficile guadagnare in un mondo che ci vuole performativi e non autentici, in perfetto orario e non in ascolto con i nostri tempi, che ci riempie di aspettative, ruoli da adempiere e maschere da indossare. La famiglia Borghesi mi ha dato la possibilità di servire su una tavola natalizia, una serie di scottanti e inconvenienti sottotemi sociali molto discussi (sessualità, identità di genere, religione, politica, etc.). E non è stato facile evitare un grande scontro generazionale. Inconvenienti borghesi è un grande gioco illusionistico in cui tutti mentono consapevolmente a se stessi e agli altri, e non sarà nemmeno il Natale, l'archetipo per eccellenza di unione, amore, perdono e accoglienza, il momento propizio per togliersi le maschere”.