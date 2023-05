Teatro Stabile, a Sala Futura L’ospite inatteso di Alfredo Le Boffe

Dal 18 al 21 maggio va in scena a Sala Futura, in via Mcallè, L’ospite inatteso, uno dei tre spettacoli vincitori del bando "Corti Teatrali CT OFF 22" promosso nel 2022 dal Catania Off fringe Festival in partenariato con il Teatro Stabile di Catania. Un bando nato per valorizzare i giovani autori Under 35 il cui premio era quello di essere prodotto dallo Stabile di Catania come spettacolo completo e programmato nell’ambito della Stagione 2022/2023.

L’ospite inatteso è il primo degli spettacoli che lo Stabile mette in scena. A seguire: “Dialoghi tra il gran me e il piccolo me” e “Inconvenienti borghesi”. “L’ospite inatteso è qualcuno o qualcosa con la quale prima o poi siamo chiamati a fare i conti: un fardello, una paura, un rimorso, un risentimento – spiega Alfredo Maria Le Boffe autore del testo e regista dello spettacolo - Nico Speranza è un giovane scrittore di successo con una vita sentimentale appagante, ma lo stesso sembra agitarsi inquieto fin dal principio, preda di chissà quale paura o ansia: tutto deve restare provvisorio, niente è definitivo”.

Cosa nasconde questa inquietudine? “In Nico - dice ancora Le Boffe - si accentua quella che è poi in tutti gli uomini la paura di finire senza aver abbastanza detto, fatto, vissuto. Per questo Nico decide di interrompere la serie di romanzi che gli ha dato successo, insofferente oramai all’etichetta dalla quale si sente minacciato come da un definitivo marchio a fuoco e attende, non senza ansia e preoccupazione l’editore al quale deve comunicare il cambio di rotta. Più che delle possibili conseguenze economiche, pratiche, legali, Nico sembra preoccupato del fatto che provino e alla fine riescano, a fargli cambiare idea. Poi accade l’imponderabile che è tutto da scoprire venendo a teatro”.

Il cast, Francesco Grisolia, Giuliana Giovene Di Girasole, Mattia Aldieri, Maria Gabriella Diana. Scene Luca Di Napoli

costumi Riccardo Cappello, musiche originali Giuseppe Maria Bottino, audio Luigi Leone, aiuto regia Roberto Incerti, regia Alfredo Maria Le Boffe. Produzione Teatro Stabile di Catania

Calendario: giovedì 18 maggio ore 20,45, venerdì 19 maggio ore 20,45, sabato 20 maggio ore 20,45, domenica 21 maggio ore 18.