Teatro Stabile, a Sala Futura c'è "La signorina Else" di Fabbrianesi

Sabato 14 ottobre alle 20,45 e domenica 15 alle 19 a Sala Futura, si apre la stagione 2023-2024 della sala piccola del Teatro Stabile di Catania, con La Signorina Else-Otto Quadri Scenici di Arthur Schnitzler, adattamento e regia di Claudio Ottavio Fabbrianesi, produzione de Il Piccolo Teatro d’Arte compagnia di prosa composta prevalentemente da professionisti Under 30 il cui direttore artistico è Claudio Ottavio Fabbrianesi, regista dello spettacolo. Lo spettacolo è stato presentato nell’ambito del Catania Fringe Festival 2022.

La Signorina Else racconta di un’adolescente «altera», vivida e appassionata, figlia di un avvocato di grido, che si ribella alla corrotta società borghese dell’Austria post bellica, rifiutandosi di sottostare alle sue leggi immorali e assurde.

“Ho scelto di mettere in scena quattro giovani attrici che condividono il ruolo della protagonista – dice nelle note il regista Claudio Ottavio Fabbrianesi - Ognuna riflette un aspetto diverso della personalità della protagonista. “Alla base della costruzione - in parte collettiva - del testo scenico c’è un gioco d’identificazione personale delle giovani attrici con aspetti del romanzo o con le caratteristiche del personaggio, con un risultato per me di svelamento in scena di aspetti intimi e personali delle interpreti sempre più manifestamente parallelo al denudamento fisico della protagonista. Il risultato è un potente affresco dell’isolamento umano, della tragica separazione dell’io dalla realtà circostante, della condizione di solitudine esistenziale e del disperato smarrimento dell’individuo posto difronte al disfacimento dei valori”.

In scena: Alessia Tucci, Arianna Lodato, Elisa Caponi, Cristina Leone, Mattia Tedone, Giovanni Licari.