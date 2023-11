Teatro Stabile, Isabella Ragonese è la perfida Clitennestra

Martedì 14 novembre alle 20,45 arriva al Teatro Stabile Clitennestra, spettacolo firmato da Roberto Andò con interprete principale Isabella Ragonese. Il testo da cui è tratto l’adattamento curato dallo stesso Andò è “La casa dei nomi” di Colm Tóibín, autore di romanzi, tra cui Brooklyn e The Magician, ma anche The Testament of Mary, messo in scena a Broadway, che ha ricevuto la nomination per il Tony Award nel 2013 nella categoria Best play.

Un testo moderno per un personaggio che è dell’Odissea. “Una figura che nel testo originale è presentata come l’anti-Penelope – scrive nelle note di regia Roberto Andò - il prototipo della donna infedele e assassina. La stessa che quando Ulisse scende nel mondo dei morti e si imbatte nel fantasma di Agamennone è qualificata con l’appellativo di perfido mostro. Invece, nell’Orestea di Eschilo, è una regina assetata di potere, autrice di una vendetta che si prolungherà oltre la morte. Essa uccide il marito Agamennone che oltre ad infliggerle gravissimi torti aveva sacrificato in nome della guerra sua figlia Ifigenia, ed è uccisa a sua volta dal figlio Oreste, che perseguita da morta fino al delirio”. “Riabilitata da filosofi e scrittrici – scrive ancora Andò - Clitennestra è rimasta a lungo il prototipo dell’infamia femminile.

Clittenestra, da La casa dei nomi di Colm Tóibín, adattamento e regia Roberto Andò. In scena Isabella Ragonese, Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini coro Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini, Antonio Turco scene e luci Gianni Carluccio costumi Daniela Cernigliaro musiche e direzione del coro Pasquale Scialò suono Hubert Westkemper coreografie Luna Cenere trucco Vincenzo Cucchiara parrucchiera Sara Carbone aiuto regia Luca Bargagna produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Campania Teatro Festival - Fondazione Campania dei Festival.

Di seguito il calendario delle rappresentazioni: 14 novembre, alle 20,45; 15 novembre alle 17,15; 16 novembre alle 20,45; 17 novembre alle 17,15; 18 novembre alle 20,45, 19 novembre 17,30