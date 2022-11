Teatro, una Stagione a 4 Stelle tra tradizione e innovazione al Metropolitan di Catania

Saranno cinque spettacoli, più uno fuori abbonamento, all’insegna della migliore commedia. Sono queste le premesse della undicesima “Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”, in scena dal 19 novembre al 14 maggio 2023 al Teatro Metropolitan di Catania. Una rassegna firmata dall’attore e regista Alessandro Idonea. Una proposta, quella della “Stagione a 4 stelle”, che non può prescindere dal teatro di tradizione che è stata la cifra stilistica già dalla prima edizione ideata dal compianto Gilberto Idonea, ma che oggi va oltre. La grande apertura di stagione, sabato 19 (alle ore 17.30 e alle 21) e domenica 20 novembre (alle 17.30), è affidata al pirandelliano “Liolà”, dove Alessandro Idonea, nei panni di Neli/Liolà, è affiancato dai nomi forti della compagnia come Bruno Torrisi (lo zio Simone), Manuela Ventura (Tuzza), Loredana Marino (Mita), e Giovanna Criscuolo (zia Croce). Ad essi si affiancano Angela Sapienza, Antonella Cirrone, Chiara Seminara, Anita Indigeno, Federica Fischetti e con la partecipazione di Carmela Buffa Calleo.

Va oltre la tradizione un nuovo protagonista del palcoscenico, l’autore, attore e regista giarrese Marco Cavallaro, da anni romano d’adozione, ormai da anni amico fidato della “Stagione a quattro stelle” e quest’anno torna il 28 e 29 gennaio con “Amore sono un po’ incinta” condivisa con l’attrice romana Sara Valerio.

Un altro amico della “Stagione a quattro stelle” è l’attore napoletano Enzo Casertano, uno dei protagonisti di “Non ci resta che… ridere” di Antonio Grosso in scena il 18 e 19 febbraio.

Domenica 26 febbraio, fuori abbonamento, tornano sullo stesso palcoscenico Alessandro Idonea e Carmelo Caccamo con una versione teatrale di “Cavalleria rusticana” un omaggio a Giovanni Verga, nel centenario dalla morte.



Promette scintille un grande classico napoletano - “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta, che chiude la rassegna il 13 e 14 maggio - con Idonea nel ruolo di Felice Sciosciammocca e l’attore nisseno Vincenzo Volo in quello di Pasquale. Tutti gli spettacoli saranno messi in scena il sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; la domenica alle ore 17.30.