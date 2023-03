Teatro, "Uno strappo" al centro Zo: in scena la cronaca di una morte violenta nel profondo nord

Sabato 11 marzo, alle 21, per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro Culture Contemporanee, va in scena “Uno strappo”, di e con Ture Magro, drammaturgia di Sara Parziani e Ture Magro. L’autore e attore randazzese, da sempre attivo su testi ispirati da fatti di cronaca, attraverso la drammatica storia che 15 anni fa, a Verona, spezzò la vita del giovane Nicola Tommasoli, mette in scena un racconto necessario, di quelli che scavalcano il caso di cronaca per parlare senza retorica delle origini della violenza. Come recitano le cronache dell’Arena, quotidiano veronese, nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio 2008, Tommasoli, 29 anni, venne aggredito brutalmente da un gruppo di cinque giovani veronesi che, con il pretesto di chiedergli una sigaretta, avvicinarono lui e due amici e lo picchiarono a sangue. Un’aggressione di stampo fascista che portò alla morte, il 5 maggio, di Nicola e per la quale sono stati condannati tutti e cinque gli aggressori.

"Uno strappo" è una storia che ha la struttura della sceneggiatura cinematografica e la sostanza del noir. Immersi nel buio delle parole raccontate con decisione, il pubblico vive una esperienza di immersione guidata dalle parole che Ture Magro decide di raccontare con estrema cura e precisione. La storia di una aggressione che nasconde qualcosa di più profondo. E’ quasi un giallo messo in scena come un antico racconto necessario da consegnare.

Attore, regista e sceneggiatore, Ture Magro è vincitore dei Nastri D'argento 2009 e 2011 come sceneggiatore e di diversi altri premi con gli spettacoli “Padroni delle nostre vite” e “Malanova”, “Chopin e l’ipod nano” e “Bestia”. La sua formazione si è creata tra l’Italia e l’Inghilterra lavorando nel cinema e nel teatro. Dal 2004 lavora con diverse compagnie in Italia, dal 2015 è componente della Compagnia Teatrale Acti di Beppe Rosso, e dal 2009, fondando la compagnia Sciara Progetti, porta i propri spettacoli in tournée in Italia, Germania e Cile.

2uno strappo" è una produzione Teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda e di Sciara Progetti Teatro con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Ingresso 15 euro. In prevendita su Dice.fm 12 euro. Ingresso studenti 6 euro. Info e prenotazioni: 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.