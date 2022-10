'Tessera dopo tessera - Laboratorio ludico didattico'

Domenica 9 ottobre 2022 alle 10:30, in occasione di FAMU - la giornata nazionale delle famiglie al museo, prenderà il via la nuova stagione di laboratori ludico-didattici a cura di Officine Culturali dedicata ai piccoli esploratori, aspiranti archeologi e ricercatori in erba per riscoprire insieme alcuni dei luoghi più belli della città di Catania.

Il primo appuntamento con le attività dedicate alle famiglie è al Monastero dei Benedettini di Catania con “Tessera dopo tessera”: bambini e bambine impareranno l’antica arte del mosaico. L’attività didattica prenderà il via con un’avventura alla scoperta dei resti di età romana presenti all’interno del seminterrato cinquecentesco del monastero.

I giovani visitatori apprenderanno l’antica tecnica del mosaico, utilizzata dalle maestranze del passato, per poi sperimentare loro stessi la tecnica di composizione.

La parte creativa, infatti, vedrà i piccoli impegnati a realizzare la loro personalissima opera da portare a casa come ricordo di una mattinata trascorsa al Monastero dei Benedettini di Catania.

Il laboratorio “Tessera dopo tessera” fa parte delle attività del progetto “Community Heritage”, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: per partecipare è obbligatoria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464 (anche messaggio Whatsapp).