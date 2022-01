Benedizione delle tessere del Circolo Femminile Sant' Agata

A margine di una celebrazione eucaristica nella basilica Collegiata “Santa Maria dell’elemosina” di Catania, si è tenuta la benedizione, a cura del parroco Don Carmelo Asero, delle tessere del “Circolo Femminile San Agata”. Nel rispetto delle norme Anti-Covid19 per il secondo anno consecutivo non s’è svolta la tradizionale cerimonia di tesseramento. La presidente Mariella Aurite, anche per l’edizione 2022 delle celebrazioni in onore alla vergine e martire catanese, ha rinnovato l’impegno dell’associazione per continue catechesi e opere d solidarietà con spirito caritativo. "La pandemia- ha detto la dott.ssa Aurite- ha stoppato molti eventi, ma non ha fermato la fede in Cristo e quindi la devozione in S. Agata. Fede, speranza e carità sono i valori che abbiamo cercato di testimoniare anche in questi periodi così difficili. In questi giorni di Agata tutti dobbiamo essere gli occhi di Agata, anche senza la processione. Evviva S. Agata perché Agata è viva!".