A Catania un weekend di test-drive per provare la nuova Tiguan Volkswagen pensata per la vita di tutti i giorni: quando e dove

"Per tutti i viaggi della vita": un’auto che emoziona e dalla quale si può trarre il meglio da ogni situazione. Sabato 23 e domenica 24 marzo, in quella che sarà un'apertura straordinaria di domenica, presso Comer Sud Volkswagen, in Viale del Commercio a Misterbianco, si svolgerà l'Open Weekend per presentare la nuova TIGUAN, il nuovo SUV Volkswagen dal design completamente rivoluzionato e dalla tecnologia sorprendente.

Avrete l'occasione per effettuare un test-drive gratuito e potrete provare le funzionalità e le performance della nuova vettura, trovando il modello più adatto per le proprie esigenze. Potete prenotare il test-drive della nuova TIGUAN, sabato 23 e domenica 24 marzo, a questo indirizzo.

La Nuova Tiguan è un SUV pensato per la vita di tutti i giorni e per ogni tipo di viaggio, trasformando ogni momento in un'esperienza unica e piena di sorprese, rendendo straordinario l'ordinario.

L'estetica è completamente nuova, pur rimanendo fedele alle inconfondibili linee che l’hanno sempre contraddistinta e il nuovo design esprime tutta l’innovazione di questa nuova generazione. Il suo profilo è caratterizzato da proporzioni importanti e linee dinamiche. L’elemento distintivo di Nuova Tiguan è il frontale più alto dall’aspetto possente, in cui troviamo i fari IQ.LIGHT Matrix HD (opzionali), mentre il posteriore con fascia luminosa a LED e la gamma di cerchi inediti ne sottolineano l’imponenza. Nuova Tiguan colpisce da ogni punto di vista.

Tecnologie, connettività e sicurezza sono di ultima generazione con il nuovo display Infotainment di serie da 12,9 pollici, nuovi comandi vocali con assistente vocale IDA, digital cockpit da 10,25 pollici e un display rivisitato che proietta le informazioni sul parabrezza, ossia nello spazio virtuale davanti al veicolo.

Nella nuova gamma di motori vengono introdotti gli MHEV benzina e PHEV con un’autonomia elettrica fino a 129 km e la possibilità di ricarica rapida a corrente continua riducendo I tempi di ricarica a circa 2 ore per una carica completa. Disponibile anche in versione Diesel.

Non potete perdere la promo lancio da 249€ al mese con Progetto Valore Volkswagen. Trovate tutte le informazioni e potete prenotare adesso un test drive gratuito per sabato 23 e domenica 24 marzo, apertura straordinaria, presso lo showroom Comer Sud Volkswagen di Misterbianco (CT) a questo indirizzo.