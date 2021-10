'The Greatest Show' al Teatro Ambasciatori

The Greatest Show è un prodotto Ouroboros Production, frutto di oltre 400 ore di prove e più di 100 persone impegnate nella produzione dello spettacolo. La compagnia Ouroboros è già pronta a ripartire: sono andate già sold out le repliche del 29 ottobre e dell'1 novembre. Posti disponibili per la replica natalizia del 23 dicembre alle ore 21:00 acquistabili sul sito www.liveticket.it.

Il musical, liberamente ispirato al capolavoro cinematografico “The Greatest Showman” è una celebrazione delle diversità in ogni forma. Sul palco soggetti di ogni colore, forma e statura, tutti presentati come eguali: un vero e proprio elogio all’umanità. Uno spettacolo in cui l'impossibile diventa realtà, in cui le cicatrici divengono punti di forza, in cui gli errori diventano trampolino per salti sempre più alti.

Sinossi: New York, 1842. P.T. Barnum è un lavoratore precario che, giorno dopo giorno, affronta le difficoltà di una vita economicamente instabile, cercando continuamente di reinventarsi, per avere una vita migliore per sé, la moglie Charity, sua instancabile compagna, e per la figlia Caroline. Dotato di notevole estro e di una fervente immaginazione, il nostro protagonista troverà nel suo inaspettato licenziamento un'occasione per trovare il suo posto nel mondo: il Barnum Circus. Ma la gloria e la fama non basteranno e cercherà vette sempre più alte, ma lontane dall’affetto della propria famiglia e dei circensi, che in lui avevano trovato casa. Si troverà, così, davanti ad un bivio: cosa è veramente importante? Fino a che punto è giusto rischiare?

Prodotto da: Ouroboros Production. Teatro ambasciatori - via Eleonora D'angiò (CT) . Ticket: € 12.00. Per info e biglietti: 393. 70 48 000.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...