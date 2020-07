L'associazione Ouroboros è lieta di presentarvi This is Us: Connessioni. E' possibile immaginare di non rompere i legami e le connessioni che il distanziamento sociale imposto dall'attualità dei tempi vuole distruggere? I tempi del lockdown hanno consegnato alla memoria la forza di sperimentare un nuovo modo di concepire le proprie risorse e anche noi ci siamo impegnati per inventare una nuova forma d'arte che fosse attenta al rispetto della nostra identità ma che garantisse allo stesso tempo di vivere in sicurezza la propria passione.

Volete scoprire come? Non vi resta che prenotare il vostro biglietto e perdervi insieme a noi nella ricerca di una nuova connessione. INGRESSO: 4 euro con una fresca bibita in omaggio. Per le note disposizioni ministeriali è necessario rispettare il numero massimo di 22 partecipanti ed è dunque necessaria la prenotazione. Per prenotarsi basta inviare un messaggio alle nostre pagine social Facebook o Instagram oppure inviare un Whatsapp al 346 58 07 906.