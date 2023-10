Presentazione del bando 'Thrinakia' dedicato alla lettura e scrittura autobiografica

Risonanze autobiografiche in biblioteca. Nuovo ciclo di incontri dedicati alla lettura e alla scrittura autobiografica. Comune di Catania - Direzione Cultura - Biblioteca Vincenzo Bellini. Ingresso libero. Via Spagnolo 17 (al 529 di via Etnea) Catania. Via Passo Gravina 16 Catania.

27 ottobre 2023 | 17:30. Thrinakìa - Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia. Presentazione del nuovo bando della settima edizione.



Saluti istituzionali - Dott.ssa Sabina Murabito Responsabile Biblioteca Vincenzo Bellini. Introduce e coordina Dott.re Orazio Maria Valastro Presidente premio internazionale Thrinakìa. Intervengono Prof.ssa Adalgisa Brunetto

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Catania, Prof.re Elio Camilleri Giurato premio internazionale Thrinakìa Filosofo, scrittore e autore. Prof.ssa Maria Genchi Volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca OdV Responsabile rapporti con le scuole. Maria Crivelli Vice presidente Le Stelle in Tasca OdV Responsabile Archivio della memoria e dell’immaginario siciliano.

Informazioni e contatti Le Stelle in Tasca ODV Ente del Terzo Settore, info@lestelleintasca.org | www.lestelleintasca.org, +39 334 224 4018 | +39 095 53 17 29.