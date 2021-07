Tropea LIVE

??????? ???????? & ??? - ?????? ??????????????? ?????? presentano ?? ??????? ?? ??? ?????? ?????? 2021. ????: ??????. Ticket via Dice: disponibili da lunedì 26 (link https://bit.ly/3y5ovAL). I Tropea sono Pietro, Mimmo, Piso e Claudio, definiscono il loro stile come "Pajama music for pajama people"." "Canzoni che parlano di sogni, sottoculture digitali alla ricerca di un'identità , cringe life, toni ASMR e consapevolezza.

I Tropea sono una pop band nata a Milano nel 2017. Con influenze che spaziano dalla synthwave dei 2000, ai ritmi post-punk e al beat anni 60, la loro musica è rilassata ed intensa allo stesso tempo, come un pigiama party andato fuori controllo. I Tropea sono Pietro, Mimmo, Piso e Claudio, definiscono il loro stile come "Pajama music for pajama people".

Dopo un tour che li ha visti su più di 40 palchi italiani nel 2019, a Gennaio 2020 i Tropea hanno pubblicato l'EP "Your Wonderful Time", che hanno suonato dal vivo in un breve tour nel Nord e Centro Italia, interrotto dal primo lockdown. A Giugno 2020 viene rilasciato il terzo EP “Might Delete Later” registrato e prodotto totalmente a distanza nei mesi di isolamento, il cui brano “Technicolor” viene trasmesso come Song of The Day su KEXP, la celebre radio americana con base a Seattle. Il 18 Febbraio 2021 è uscito Blu, un brano prodotto durante la seconda ondata, in piena zona rossa, che racconta di distanza fisica ed emotiva, e di amori non corrisposti".

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...