Spettacolo 'Ti vitti asmr'

Teatro Coppola - Teatro dei cittadini presenta TI VITTI ASMR, spettacolo di e con Leda Gheriglio. Regia: Leda Gheriglio, co-regia e luci: Andrea Masu, sound design: Giuseppe Schillaci, video: Sonia Bouslama. Durata 30 minuti.

VENERDI’ 22 - prima replica ore 20.30 - seconda replica ore 22.00. SABATO 23 - prima replica ore 20.30 - seconda replica ore 22.00. Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi ad una delle seguenti repliche (max 30 spettatori) scrivendo a teatrocoppola@gmail.com.

Un alieno riferisce suoni che arrivano da tanti vocianti terrestri, scegliendo di ripeterne uno in particolare del quale non conosce il significato. Si tratta di una voce che racconta e rivendica la potenza e l'impotenza sessuale del proprio organismo, ne descrive il funzionamento vincolato a specifici fatti vissuti. In scena, l'esposizione di un ego motore, di un mormorio fine a se stesso e muto.

Ti vitti ASMR è una performance in cuffia tratta dal testo autobiografico Ti vitti (Bré Edizioni, 2022) di Leda Gheriglio, basato su voce e suoni prodotti secondo la tecnica ASMR. Il testo trae ispirazione dal trauma successivo all'abuso di un minore, esperienza che ha caratterizzato l’esistenza stessa dell’autrice.

L'intento dello spettacolo è prendere le distanze da un posizionamento vittimista e tragico per puntare tutto sul rilassamento, il sonno, la noia, l'abbandono, attraverso una materia sonora che genera distacco dal contenuto testuale ed è in grado di attivare una trance percettiva e potenzialmente piacevole.

Ti vitti ASMR è infatti puro suono che entra ed esce in forma di vibrazione, rumore e stimolazione acustica: non è importante capire il testo, basta ascoltare la produzione vocale e di suoni che Leda riversa nelle cuffie di ogni spettatore.

Lo spettacolo propone un'esperienza simile alla live ASMR online accogliendo gli spettatori in uno spazio immersivo e cercando di ricreare l’esperienza sensoriale del singolo utente in connessione con il proprio cellulare. Nello spazio scenico agisce un dispositivo tecnologico, multimediale organizzato come un sistema televisivo a circuito chiuso fatto di telecamere, cuffie per farsi cullare dalla voce e dai suoni sussurrati, uno schermo al quale rivolgersi e luci avvolgenti.