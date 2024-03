Al teatro Coppola la performance di Leda Gheriglio "Ti vitti asmr", suoni e visoni di un abuso sussurrato

Venerdì 22 e sabato 23 marzo, al teatro Coppola, in via Vecchio Bastione, appuntamento con “Ti vitti Asmr”, performance teatrale in cuffia tratta dal testo autobiografico “Ti vitti” della scrittrice e attrice Leda Gheriglio.

“Ti vitti Asmr”, presentato in prima assoluta scena al Mercurio Festival 2022 ai Cantieri Culturali alla Zisa è la narrazione in Asmr (rilassanti video sussurrati, in circolazione prevalentemente su YouTube) del trauma di un minore in seguito a un abuso.

“Lo spettacolo mette radici sulla volontà di soffermarsi su una forma che genera distacco dal contenuto e si concentri su una trance percettiva potenzialmente piacevole”, spiega Gheriglio. “Porto in scena una creatura alienata e aliena che sussurra, con l’ausilio di un lavoro sui suoni e le immagini, di un abuso su una bambina piccola.

L’intento è di prendere le distanze da un posizionamento vittimista e tragico, per puntare tutto sul rilassamento, il sonno, la noia, l’abbandono individualista. In un’epoca che ha burocraticamente bandito la violenza celebrando un’etica carica di protocolli emotivi positivi, l’incontro è possibile solo nella sevizia consensuale”, continua Leda. Ti vitti è un inno alla violenza che si traveste per avere accesso al pubblico, come il cavallo di legno a Troia”, conclude l’artista

La performance offre un’esperienza simile ai contenuti Asmr accogliendo gli spettatori in uno spazio immersivo e cercando di ricreare l’esperienza sensoriale individuale, tramite l’uso di cuffie collegate al proprio cellulare. Sul palco, è presente un dispositivo tecnologico multimediale che simula un sistema televisivo a circuito chiuso, composto da telecamere, cuffie per ascoltare i suoni sussurrati, uno schermo e luci avvolgenti.

Leda Gheriglio è nata a Catania nel 1987. Ha scritto “Il clitoride càtaro” (eroscultura 2016), “Uroboro” (ensemble 2019), “Scampoli da riporto” (inedito 2020), “Ti vitti” (bré edizioni 2022) e vari racconti disseminati nell’internet. Scrittrice, disegnatrice, modella, cameriera, videomaker casalinga, performer, produttrice di suoni vocali, autrice e opinionista h24, 365 giorni all’anno, è giunta su questa terra e non ha la benché minima intenzione di cambiare il mondo. Leda lascerà il mondo così come l’ha trovato: we’re just visitors.

Due le repliche ogni giorno: alle 20,30 e alle 22. I posti sono limitati a un massimo di 30 spettatori per replica. Per assistere allo spettacolo, è necessario prenotarsi inviando una mail a teatrocoppola@gmail.com, specificando la data e l’orario desiderati.