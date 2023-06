Catania in fuga dal mondo virtuale con i top performers di Le Cirque

E’ uno spettacolo che ha già entusiasmato più di 50.000 spettatori nei grandi teatri dove è andato in scena e il filo conduttore prende spunto dal famoso film Ready Player One del regista Steven Spielberg. In TILT il mondo virtuale si rivela inadatto e viene messo in discussione, i valori che contano sono nella realtà ed è questo l’unico luogo da preservare. Tutto quello che il pubblico vedrà accadere sul palcoscenico è reale, con performance spettacolari che esaltano talento, audacia e coraggio di artisti formidabili. Sarà la grande novità tra le proposte natalizie del Teatro Metropolitan di Catania.

TILT farà tappa con il Christmas Tour 2023 il 21, 22, 23 dicembre prossimi con quattro repliche. Prevendite già aperte, per informazioni e biglietti TILTICKET.IT Questa è la seconda produzione internazionale ideata e prodotta da Le Cirque Top Performers, dagli stessi creatori del famoso show internazionale ALIS, applaudito da oltre 300.000 spettatori e in tour dal 2016 in Italia e all’estero. Proprio al Teatro Metropolitan lo scorso anno, sempre nei giorni di Natale, è andato in scena per la prima volta riscuotendo un grande successo di pubblico. Per la qualità degli spettacoli di cui fanno parte esclusivamente i migliori artisti del mondo, Le Cirque Top Performers è oggi considerata la più importante compagnia d’Europa del genere, con il merito di aver riunito nelle sue produzioni arti circensi, danza, musica e teatro. TILT è un pieno di energia positiva, in cui i numeri aerei e a terra sono l’esempio di determinazione e volontà per arrivare dove sembra impossibile. 90 minuti senza interruzioni, dove le componenti artistiche, coreografiche, scenografiche e musicali celebrano ogni singola performance e i loro artefici: gli artisti.

Una selezione di 25 magnifici Top Performers internazionali tra i più dotati in assoluto e provenienti da numerosi Paesi. Il pubblico non solo assiste ammirando esibizioni soliste e corali mozzafiato, ma entra a far parte dello show per raccogliere il messaggio di TILT: la realtà è fatta di Amicizia, Alleanza, Verità e Amore, ognuno deve poter vivere le proprie emozioni, essere ciò che è, credere in sé stesso e nelle proprie capacità. Lo ricorda una citazione del film ripresa anche nello spettacolo: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”. Sul prestigioso palco del Teatro Metropolitan sarà il trionfo della realtà, i Top Performers di Le Cirque guideranno gli spettatori in fuga dal mondo virtuale con uno spettacolo che promette di essere sorprendente, entusiasmante e romantico. TILT sarà la più bella avventura del prossimo Natale a Catania.