Ancora disponibili i biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso alla villa Bellini

Tommaso Paradiso prosegue il giro d’Italia con il Tommy Summer Tour 2024, la travolgente tournée estiva prodotta e organizzata da Vivo Concerti che lo vede protagonista dell’estate. Il prossimo weekend sono previsti due appuntamenti in Sicilia. Il tour toccherà infatti Catania (domani 19 luglio 2024, villa Bellini) e Palermo (sabato 20 luglio 2024, Cantieri Culturali alla Zisa), per poi proseguire a Olbia (15 agosto 2024, Red Valley Festival), Paestum (21 agosto 2024, Oversound Music Festival), Molfetta (22 agosto 2024, Banchina San Domenico) e Diamante (24 agosto 2024, Teatro dei Ruderi di Cirella). Le date siciliane sono inserite nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento di Catania fa parte anche del Catania Summer Fest del comune di Catania.

È uscito il 28 giugno in doppio vinile “Tommaso Paradiso in Concerto”, il primo album live. Diciannove brani registrati durante il tour nei palazzetti 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Nel live in doppio vinile si ritrovano alcuni dei momenti più entusiasmanti e coinvolgenti tratti dalle esibizioni dal vivo. Questa la tracklist: Intro - Sensazione Stupenda - Viaggio Intorno Al Sole - Fine Dell’estate - Zero Stare Sereno - New York - Lyn - Lupin - Tra La Strada E Le Stelle - Sold Out La Luna E La Gatta - Blu Ghiaccio Travolgente - Tutte Le Notti - I Nostri Anni - Questa Nostra Stupida Canzone D’amore - Non Avere Paura - Riccione Felicità Puttana - Completamente La dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce: forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band, composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni. Hanno suonato con lui: Matteo Cantaluppi - anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), e sul palco con Tommaso è salito di nuovo anche Marco Rissa (chitarra).

La stessa formazione farà parte anche del tour estivo. Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza. La sua capacità di coinvolgere, sorprendere ed emozionare dal vivo è genuina e contagiosa. Gli appuntamenti estivi nascono dall’acceso entusiasmo degli show autunnali che hanno registrato il tutto esaurito per le date di Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania. La festa continuerà quindi in estate, e sarà una nuova occasione per ascoltare e cantare con Tommy i brani dell’ultimo album Sensazione Stupenda, uscito a ottobre 2023 - tra cui Blu Ghiaccio Travolgente e Viaggio Intorno al Sole (disco d’oro) - insieme alle più grandi hit della sua carriera come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco di Platino), dall’album di debutto Space Cowboy (disco d’oro). Biglietti ancora disponibili nei botteghini di Catania e Palermo nei giorni dei concerti.