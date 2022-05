L'autore Massimo Fazio chiude con le presentazioni de "Il tornello dei dileggi" a Catania

Si chiude sabato 21 Maggio alle ore 10 presso la GAM in Via Castello Ursino, 24/32 a Catania, per Il maggio dei libri, il secondo step de “Il tornello dei dileggi” tour, dello scrittore etneo Salvatore Massimo Fazio. Rientrato dalle date di Udine, Verona, Milano, Genova, Torino, il poliedrico autore che si è dimenato per la prima volta alla narrativa, con un successo per lui inaspettato, certamente non per l’editore Arkadia, che da anni è sulla breccia dell’onda con un catalogo di nomi eccellenti e con i propri autori piazzati nei maggiori premi nazionali e internazionali, e che lo ha ristampato in brevissimo, l’autore ha fatto il pieno di pubblico tanto da uscire in due articoli su Corriere e Secolo per le interessanti tematiche trattate nel romanzo che creano il rispecchiarsi di ogni essere umano. Quasi degli show che attendiamo anche nella sua e nostra città.