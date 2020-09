Tour dell'acqua e teatro greco romano

Il Tour delle vie dell’acqua vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania Barocca, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida Carmine Rapisarda vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima del 1669 riforniva di acqua la città di Catania. Il tour comprenderà la spiegazione delle terme della Rotonda (visita extra 3 euro) e delle le terme dell'Indirizzo, i principali impianti termali pubblici di epoca romana, la fontana dei sette Canali, il fiume Amenano, l’acquedotto romano, testimoni di una straordinaria integrazione di elementi architettonici idraulici di età romana. Ingresso al teatro greco romano subordinato dalle prenotazioni max 13 persone. PROGRAMMA Meeting point ore 1000 – Piazza Università sotto lampione di Gammazita, costo 12 euro, per informazioni e prenotazioni telefonate o lasciate messaggio wa al 3207115715. Poiché è necessario prenotare ingresso si chiede di dare l'adesione il più presto possibile.