Tour acropoli di Paternò

Domenica 12 dicembre sarà proposto, in data unica, un viaggio tra simboli, leggende, storia e misteri del castello di Paternò. Meeting point alle ore 10.00 davanti il Castello. L’acropoli di Paternò è sempre stata considerata un luogo intriso di magiche suggestioni e la devozione si è protratta per secoli in periodo greco e romano con i culti del Dio Efesto e del Dio Adrano. La visita proseguirà nella collina storica, il tour proseguirà nella zona bassa di Paternò, salinelle e la via dei mulini e la strada romana appena riaffiorata prima che venga inghiottita dal fiume. Il tour sarà guidato da Carmine Rapisarda. Tra le sue pubblicazioni “Paternò esoterica” e “Simboli esoterici nei monumenti della provincia di Catania”. I castelli di Nastasia, Batarnù e Adernò. Per prenotazioni e informazioni chiamate al 3207115715 anche con wa. costo 10 euro. Non è necessario il green pass.