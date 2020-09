Tour 'belliniano'

Il tour prevede la visita dei monumenti che riguardano il grande musicista. Inizieremo il percorso dalla casa museo ove ebbe i natali l'artista, proseguiremo poi per effettuare la visita alla sua tomba, quindi ci recheremo ad ammirare il monumento simbolo belliniano a piazza Stesicoro e concluderemo il percorso alla Villa Bellini. Durante il percorso il soprano russo Fedoseenko Kseniia interpreterà alcune arie tratte dalle più celebri composizioni. La prenotazione è obbligatoria. Posti limitati per via dell'ingresso al museo. Costo 15 euro a persona. Telefonare al 3207115715.