Mario Biondi al Teatro Metropolitan il 6 maggio 2022

C'è grande attesa per l'uscita del nuovo album del cantante catanese Mario Biondi dal titolo 'Romantic' il prossimo 18 marzo.

Ad anticipare il disco il prossimo 25 febbraio 2022 l'uscita di 'Romantic song', il primo singolo. Il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all'amore declinato attraverso i mondi sonori più cari all'artista che qui si rifà al groove degli anni '70.

"Romantic song" e' stato registrato in maniera analogica, grazie al supporto della storica band di Biondi e un coro di voci femminili tra cui quella della figlia Zoe. La scelta della registrazione fatta dal vivo in studio caratterizza l'intero album.

Il 5 marzo Mario Biondi partira' con il suo tour internazionale organizzato da International Music e Beyond che lo impegnera' fino al 26 aprile in Russia, UK, Svizzera, Austria e Spagna per poi tornare dal 6 maggio in Italia per il tour teatrale 2022.

Queste le date italiane: 6 maggio al Teatro Metropolitan di Catania, 9 maggio Catanzaro, 12 maggio Bari, 15 maggio Roma, 16 maggio Firenze, 17 maggio Bologna, 19 maggio Brescia, 21 maggio Padova, 24 maggio Bergamo, 26 maggio Mantova, 30 maggio Torino, 31 maggio Milano.