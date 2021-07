Tour tra l'elefante e la Fenice

L'associazione Grand Tour del XXI secolo propone un inedito tour che farà conoscere ai partecipanti aspetti poco noti di Catania legata indissolubilmente all'Etna. Si parlerà di miti, leggende e di aspetti esoterici che interessano il vulcano e Catania. Si visiterà una mostra sull'Etna dove è possibile vedere il Santo Chiodo , il tour si completerà con una passeggiata tra i monumenti Durata 2 ore e trenta circa. Per prenotazioni telefonare al 3207115715. Il tour è in parte anche interno, è pertanto obbligatorio indossare la mascherina. Max 20 persone. Costo 10 euro a persona, sconto per i soci e per i bambini.

