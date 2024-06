Training vocale all'aria aperta

Centro Specialistico Voce organizza un workshop immersivo per esplorare le potenzialità della tua voce nel verde del parco! Attraverso una serie di esercizi e attività, imparerai a conoscere e utilizzare al meglio il tuo strumento vocale.

Attraverso i SOVTE (esercizi a vocal-tract semi-occluso) vi insegneremo a riscaldare la voce in modo efficiente e attraverso l'innovativo metodo PROEL (Propriocettivo Elastico) a liberare la voce e a proiettarla in modo efficiente e senza sforzo. Il workshop è aperto a tutti coloro che desiderano migliorare la propria voce nel canto o nel parlato.

Docenti: Dott.ssa Biancamaria Bonanno, logopedista e vocal trainer e la Prof.ssa Sabrina Messina, cantante lirica e vocal coach. La partecipazione al workshop è a numero chiuso, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3475646442.

Il workshop al parco rappresenta un'occasione unica per scoprire come i giochi possono essere utilizzati come strumenti per far volare la tua voce e riscoprire il proprio potenziale vocale. Partecipa e libera la tua voce!