Tramonto sui Nebrodi - Trekking e yoga al Lago Maulazzo

Sicilia Gaia e Sabbia lavica in questa domenica d’estate vi porteranno sulle rive del lago Maulazzo, incastonato tra m.te Soro e Pizzo Maulazzo, nella zona orientale del complesso montano nebroideo... Partiremo da Portella Calacudera per proseguire sulla pista della dorsale dei Nebrodi, attraversando il bosco di Sollazzo Verde e Portella Maulazzo, arrivati al lago sosteremo per una rilassante lezione di yoga Tenuta da Amalia Raffa.

Nel pomeriggio, ritornati a Portella Calacudera, andremo a visitare il bellissimo Acero secolare maestoso situato presso un suggestivo pianoro sulle pendici di m.te Soro, la vetta più alta dei Nebrodi (mt. 1847); Concluderemo la nostra serata visitando il piccolo e grazioso centro storico di Cesarò e per chi vorrà fermandoci per cena in un posto tipico.

MEETING POINT ore 16.30 a Cesarò. Spostamento con mezzi propri. Percorso: tutto il tratto interessato dalla passeggiata in Riserva è di difficoltà facile (adatto a bambini); l'escursione avrà una lunghezza di circa km 9 a/r;. Equipaggiamento: abbigliamento da escursione, giacca antipioggia, scarpe da trekking, almeno lt. 1,5 di acqua, cappello, maglietta di ricambio, felpa, occhiali da sole, tappetino. Quota di partecipazione € 20,00 p.p. (include guida ambientale Assoguide, Nunzio Ferrara, lezione di yoga, organizzazione, assistenza e polizza infortuni.

Amalia Raffa, insegnante abilitata RYT-200 (Yoga Teacher) Certified Yoga Alliance. Corso di formazione riconosciuto dalla UISP e CONI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE ENTRO SABATO 25 MATTINA https://www.eventbrite.it/e/368459390957. INFO 3928079089.