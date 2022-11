Spettacolo 'Tre pecore viziose'

“Tre pecore viziose”, scritta nel 1881 da Eduardo Scarpetta e rappresentata per la prima volta in quello stesso anno, stupisce sempre nelle rappresentazioni che da oltre un secolo si sono susseguite, una macchina comica perfetta che lascia lo spettatore sempre divertito.

Questa commedia - come tutte quelle di Scarpetta - basa la sua comicità sugli intrecci e gli equivoci tipici della commedia dell’arte, in questo caso creati dalle “tre pecore” Felice, Camillo ed Enricuccio, che cercano di consumare una “scappatella” ma vengono inesorabilmente scoperti e giudicati in un vero e proprio processo casalingo presieduto dal vero capo famiglia e cioè la zia Beatrice, una donna forte che mantiene tutti e pertanto si permette di comandare e di avere autorità decisionale su ogni minima questione.

Ci troviamo di fronte ad un teatro leggero ma, forse proprio per questa sua freschezza e semplicità, estremamente godibile anche ai nostri giorni, perché crea un’oasi di evasione senza limiti per la fantasia.