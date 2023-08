Spettacolo 'Capra...ma non troppo!'

Tre amici ed una tela, bianca: l’arte, l’amicizia e le paradossali avventure di tre amici sono gli ingredienti chiave della commedia “Capra…ma non troppo” in scena lunedì 21 agosto alle ore 20.45 al Teatro Lucio Dalla di Milo.

Protagonista sulla scena il comico catanese Gino Astorina, per l’occasione spalleggiato da Eduardo Saitta e Antonello Capodici, inedito trio tutto al maschile pronto a far emozionare e sorridere i presenti come già avvenuto nelle repliche invernali al Teatro Musco di Catania.

“Molto liberamente ispirato ad un classico dell’autrice franco-iraniana Jasmine Reeza – spiega Capodici, che oltre ad essere in scena ne ha curato la regia– “Capra… ma non troppo!” è la storia di tre solitudini. Tre uomini, non troppo lontani, non troppo vicini alla crisi della mezza età, che tentano di dare un significato a tutte le cose che, irrimediabilmente, hanno perso; compresa una amicizia che affonda l’origine in una remota “golden age” collettiva.

Oggi – continua Antonello Capodici – questi tre reduci, feriti, abbandonati dalle donne, dalle illusioni, umiliati dal passare degli anni, litigano e si commuovono davanti ad un enigmatico quadro d’autore, pagato la “sciocchezza” di quarantamila euro. Un quadro integralmente, totalmente, inequivocabilmente bianco; o forse no”.

Gino Astorina è perfetto nel ruolo dell’esilarante dermatologo appassionato d’arte, che vede fantasmagoriche provocazioni intellettuali in forma di colori invisibili; mentre Eduardo Saitta disegna un sorprendente “fallito di successo”, umorista inatteso, “stand up” nascosto dietro spesse lenti da miope.

“La nostra versione – aggiunge Capodici – corrosiva, comica, persino surreale, spinge il pedale farsesco, portando la risata oltre il limite del “politicamente corretto” e trasfigurandola, così, in un gesto sinceramente liberatorio. Si ride, ci si picchia, ci si commuove, , ci si abbandona e poi ci si ritrova: non è così che accade, in tutte le grandi storie d’Amore?”.