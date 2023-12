Spettacolo 'Tre volte Natale'

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 eccezionalmente, a grande richiesta, continua a mettere in scena solo per questo fine settimana di fine anno, cioè sabato 30 alle 18 e domenica 31 con doppio spettacolo alle 11 e alle 18, “Tre volte Natale” divertentissimo spettacolo di burattini con protagonista la famiglia Mastronardi.

Le simpatiche caricature inventate da Letizia Catarraso che anima anche i burattini, faranno riflettere e sorridere con gli equivoci che nascono in famiglia nei giorni di festa. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro.