Trecastagni International Music Festival: il 26 e 27 novembre Micieli e Zhang in concerto

Il 26 e il 27 novembre alle 21:00 la cittadina alle pendici dell’Etna ospita i due artisti internazionali per un viaggio tra i capolavori del passato di Liszt, Chopin, Bach e Beethoven. Gli appuntamenti della N.A.M.AE. proseguono anche domenica alle 11:00 con il concerto-aperitivo di DomeniClassica, che vedrà esibirsi il Quartetto Duprè con Christian Vaccaro e Chiara Sanzaro pianoforte solista.

Due pianisti, due storie diverse, due modi di interpretare i capolavori del passato. Al Trecastagni International Music Festival questo weekend le emozioni raddoppiano. La Sala del Piccolo Seminario in via Arciprete Domenico Torrisi, 2 a Trecastagni si prepara ad ospitare un week-end ricco di musica.

Venerdì 26 novembre alle 21:00 il giovane e talentuoso pianista ragusano Ruben Micieli eseguirà un programma incentrato sulle musiche di Liszt e sui 12 Études op. 25 di Chopin, in cui l’indagine sulle possibilità tecniche del pianoforte dà vita a brani di grande valore artistico. Definito da Aquiles Delle Vigne “un virtuoso nato, un talento senza pari”, Ruben Micieli ha vinto il secondo premio al Franz Liszt Piano Competition Weimar-Bayreuth 2018, dove gli è stato assegnato anche il Premio speciale per la migliore interpretazione della Sonata in si minore di Franz Liszt, e ha conseguito premi in più di 40 concorsi nazionali e internazionali.

Sabato 27 novembre alle 21:00 sarà la volta del famoso pianista cinese Haiou Zhang che porta in Sicilia un programma dedicato alle musiche di Bach e Beethoven. E attesissima si prevede l’interpretazione della Sonata in Do minore, op.111 del compositore di Bonn, culmine della sua produzione pianistica. Haiou Zhang non avrebbe certo bisogno di presentazioni. I suoi 5 album per la prestigiosa etichetta discografica Hännsler Classic ricevono ogni giorno recensioni entusiastiche in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America e Giappone. Con il suo ultimo album “MY 2020” è stato nominato nella categoria “Solista dell’anno” agli ICMA - International Music Awards; la compagnia aerea Lufthansa lo ha selezionato nei programmi musicali ufficiali di bordo e la sua esecuzione del Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467 di Mozart è stata selezionata come colonna sonora ufficiale della serie spagnola “La Casa di Carta - 5” su Netflix.

Al Trecastagni International Music Festival il pianista cinese eseguirà la “Sonata in Trio per organo n. 5, BWV 529” di Bach nella versione per pianoforte da Feinberg, l‘emozionante Cantata BWV 208 “Schafe ko?nnen sicher weiden” di Bach nella suggestiva trascrizione per pianoforte di Dinudi Lipatti, la “Sonata in Mi maggiore, op.109” di Beethoven. La serata si concluderà con la Sonata in Do minore, op.111 del compositore di Bonn. DICEMBRE IN MUSICA. Anche il mese di dicembre si presenta ricco di appuntamenti. La serata di venerdì 3 dicembre sarà caratterizzata da uno sguardo privilegiato alla tradizione operistica italiana. Accompagnata al pianoforte da Claudia Marano, il soprano armeno Elen Elias Yeghiazaryan proporrà nella prima parte del programma arie di Verdi e Puccini. Ancora un gradito ritorno venerdì 10 dicembre: Vitaly Pisarenko affronterà un repertorio dedicato a brani di Liszt e Schubert, compositori che condividono il profondo ripensamento della sonata per pianoforte d’impronta beethoveniana. Il Trecastagni International Music Festival si concluderà con l’esibizione dell’Orchestra Orfeo, formazione costituita da professori d’orchestra nonché da giovani ed eccellenti strumentisti di nuova generazione, diretta da Domenico Famà e con la voce del soprano Giulia Mazzara, il violoncello di Giulio Nicolosi e il contrabbasso di Carmelo La Manna. In programma Mozart, Mendelssohn, Tchaikovsky, Elgar, e Arenskij.

DOMENICLASSICA - OGNI DOMENICA ALLE 11:00 CONCERTI APERITIVO. Prosegue anche la apprezzata serie di concerti-aperitivo organizzati dalla N.A.M.AE. Dopo il sold-out dello spettacolo di Dario Rapisarda della scorsa settimana, ad esibirsi domenica 28 novembre alle 11:00 sarà il Quartetto Duprè - formato da Chiara Impellizzeri, Carlotta Cosentino, Adriana Cannata ed Emanuela Impellizzeri, con Christian Vaccaro e Chiara Sanzaro - con un programma dedicato alle musiche di Beethoven e Mozart.

Le domenica successive vedranno protagonisti Giulia Privitera al pianoforte, il duo violino e pianoforte formato da Marco Mazzamuto e Ruben Micieli, per terminare domenica 19 dicembre con gli studenti del corso di Musica da Camera Vocale dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini. Tutti i concerti si terranno a Trecastagni presso la Sala del Piccolo Seminario in Via Arciprete Domenico Torrisi, 2.

Il coordinamento artistico e organizzativo è curato dalla “Nova Academia Musica Aetnensis” diretta dal Maestro Carmelo Pappalardo, con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, e il patrocinio del Comune di Trecastagni e dell’Arcipretura di Trecastagni Parrocchia San Nicolò da Bari. Come da disposizioni governative, l’accesso ai concerti sarà consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione con Green Pass per il COVID-19 (basterà anche solo la prima dose), o l’esito negativo al tampone eseguito non oltre 48 ore prima.

BIGLIETTI. Il prezzo dei biglietti per il Trecastagni International Music Festival, acquistabili in loco la sera del concerto, è di 10€ intero, 8€ per under 30 e +65. Il prezzo dei biglietti per DomeniClassica è invece di 5€.



Maggiori informazioni su: trecastagnimusicfestival.com. Pagina Facebook Ufficiale: facebook.com/trecastagninternationalmusicfestival. Ufficio Stampa: Laura Rondinella +39 3400554188 - rondinellalaura7@gmail.com. Responsabile comunicazione: Giuseppe Tiralosi - peppetiralosi@gmail.com. Segreteria Organizzativa NAMAE: namaect@gmail.com. Scrivi a: trecastagnimusicfestival@gmail.com.