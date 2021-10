Trekking d'autunno fino al rifugio di Poggio La Caccia

Sharing Sicily propone, questa ultima domenica di ottobre, un trekking naturalistico di grande valore naturalistico, per gli amanti delle lunghe camminate (18 km), raggiungendo due tra i piu' belli (e meglio tenuti) Rifugi dell'Etna.

Andremo alla scoperta del rifugio di Poggio la caccia, un delizio rifugio aperto sul versante ovest del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte.

Partiremo da Piano Vetore, a quota 1700 metri, seguiremo un sentiero che si snoda all'interno di un fitto bosco di pino laricio, per poi passare al paesaggio " lunare" creato da antiche colate laviche del 1610, i campi di festuca ed un paesaggio unico nel suo genere. Giungeremo al Rifugio della Galvarina, dove faremo una breve pausa, e riprenderemo il nostro cammino fino al rifugio di Poggio la caccia a quota 1900 m slm, dove ci fermeremo per la sosta pranzo immersi in un paesaggio davvero unico. Ci rilasseremo per un'oretta e, dopo un meritato riposo, riprenderemo il cammino fino ad arrivare al punto di partenza (Piano vetore).

QUANDO: domenica 31 Ottobre 2021. DURATA: 9:30- 17:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: medio dislivello massimo 200 metri. Lunghezza percorso: 18km circa a/r. Non adatto ai bambini solo per escurionisti abituati e allenati. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, bastoncini, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, maglia, acqua, snack, pranzo a sacco e un telo per stendersi. APPUNTAMENTO alle ore 9:30 a Piano vetore. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/9haGVV5TVL9iS2GB8. Quota di partecipazione euro 10 a persona (5 euro sotto i 13 anni ma solo bambini abituati a percorrere lunghe distanze). Per prenotare messaggio whasapp al 391 395 3279 con oggetto " Poggio la Caccia 31 ottobre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

