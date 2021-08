Trekking a Piano dei Grilli ed osservazione al telescopio

Sharing Sicily vi propone una suggestiva esperienza di trekking ed osservazione celeste nella zona di Etna Ovest, a Piano dei Grilli (Bronte). Inizieremo a percorrere un anello che ci porterà fino alla base di Monte Ruvolo. Da questo magnifico punto panoramico, che ci offre una vista stupenda dalla Valle del Simeto ai Monti Nebrodi, fino agli antichissimi coni eruttivi del versante Ovest dell'Etna, attenderemo il tramonto e ci rilasseremo in natura. Dopo relax e qualche foto di rito, inizieremo la via di ritorno verso il rifugio di Piano Dei Grilli, dove potrete consumare la vostra cena al sacco.

Dopo aver cenato, attenderemo il sorgere di Giove e Saturno, che osserveremo al telescopio, e in gnerale la giovane guida Alberto vi parlerà di pianeti, stelle ed universo. Per la prima volta saremo accompagnati dalla giovane neo guida Alberto Torrisi, esperto di fotografia ed appassionato di osservazione celeste, siamo certi che vi farà passare una bellissima serata. Vi consigliamo, per chi la possiede, di portare la macchina fotografica per avere qualche dritta da Alberto.

Meeting point alle 17.30 Bronte il Bar Il Tartufo, Bronte. Percorso: difficoltà, Facile (sentiero adatto a tutti, solo qualche punto un po' più ripido, sul finale). Distanza: 4km-5km A/R (può variare leggemermente a secondo delle esigenze e dei desideri del gruppo). Dislivello ~150m. Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, Abbigliamento a strati (dopo il tramonto la temperatura si abbasserà parecchio), felpa, K-Way, cappellino, 2lt di acqua, bastoncini da trekking (facoltativi).

Quota di partecipazione euro 12 a persona adulta, euro 5 per bambini. Per prenotare messaggio whatsapp 391 395 3279 con oggetto " Tramonto a Monte Ruvolo ed osservazione al telescopio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero massimo 35 partecipanti. Numero minimo per attivare l'evento 10 partecipanti. Non necessario il green pass.

