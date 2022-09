Trekking al parco minerario di Floristella

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza in un misterioso e toccante viaggio nel tempo tra storia e natura alla scoperta di uno dei siti d'archeologia industriale più grandi d'Europa, il Parco Minerario Floristella-Grottacalda. Le vicende legate allo sfruttamento di questa miniera ci portano indietro nel tempo, nell'età dell'oro dello zolfo siciliano e ci parlano con nomi e cognomi dei carusi, dei picconieri, di concessionari , tecnici ed ingegneri che hanno vissuto in prima persona questo periodo fatto di duro lavoro e di speranze spesso negate.

Ad accompagnarci in questo "viaggio" sarà Rosario Calcagno (guida ambientale federescursionismo) nipote diretto di un "caruso". Oggi l'area è un grande sito di archeologia industriale, con i vagoncini adibiti al trasporto, dello zolfo i pozzi, le discenderie, i calcheroni ed i forni Gill. Percorrere i sentieri della miniera significa fare emergere un passato che appartiene alla nostra storia.

Meeting point ore 15.30 Bar Di Maggio (Enna Bassa). Fine escursione intorno alle 19.30 circa circa. Distanza da Catania per raggiungere meeting point: circa 1 ora di auto.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE CLICCA QUI PER PRENOTARE: https://www.eventbrite.it/e/414082420667. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12.00 p.p. (include guida ambientale, assicurazione infortuni, organizzazione e assistenza). Bambini con età inferiore a 8 anni (gratuito). INFO: 3928079089 (whatsapp). DIFFICOLTA': facile per tutti, su comodo sterrato 7km fra andata e ritorno. L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

Per i nuovi soci, la quota associativa sarà gratuita alla prima escursione organizzata dall'associazione Sicilia Gaia e quindi inclusa nel costo di questa esperienza. ATTREZZATURA: Scarpe da trekking o da tennis in buono stato, abbigliamento comodo e leggero, felpa in zaino a disposizione, zainetto leggero, snack, acqua almeno 1 litro e mezzo.