trekking al tramonto: pomodori verdi fritti e legumi in alta montagna con osservazioni al telescopio

L?associazione ?Etna e Dintorni? propone sabato 15 giugno, uno speciale e agevole trekking al tramonto nel cuore dell?Etna, tra natura, gastronomia e potenti telescopi astronomici a caccia di luna, stelle e galassie. A cena pomodori verdi fritti, e legumata di tre tipi con bis a volontà presso un rifugio etneo.

Il breve trekking al tramonto ci conduce in un ambiente immerso nei boschi di Etna sud per arrivare a un punto panoramico da cui è possibile godere della vista la zona sommitale dell?Etna e di tutta la Sicilia orientale. Osserveremo il sole che cade sulle sugli Erei e le Madonie, regalandoci splendidi colori e l?occasione per scatti fotografici unici. Lungo il percorso spiegazioni naturalistiche. Dopo il tramonto raggiungiamo il rifugio gestito dall?associazione per la nostra cena immersi nel bosco di pini larici a base di pomodori verdi fritti e legumi a volontà (facoltativa). Seguiranno osservazioni della luna e degli oggetti celesti, stelle e galassie, e il riconoscimento delle costellazioni. Obbligatoria la torcia



La prenotazione è obbligatoria alla mail info@etnaedintorni.it. Si può telefonare solo per informazioni al 3471902220 (NO SMS ? ore 9/13 e 16/20)

Cena speciale con mezze maniche con fagioli, zuppa di cicerchia, lenticchie, tutto con bis a volontà, pomodori verdi fritti, pane di casa, acqua o bibita o vino



Ora e Luogo di ritrovo: ore 17.30 davanti ex palaghiaccio di Nicolosi (coord. gps: 37° 37? 03, 15° 01? 27)