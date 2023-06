Trekking al tramonto: riserva Vendicari e sagra del pesce azzurro di Marzamemi

L’associazione Etna e Dintorni organizza per il 24 giugno un’escursione alla riserva di Vendicari e alla sagra del pesce azzurro di Marzamemi.

Vendicari tra le prime aree protette siciliane, nasce con lo scopo di tutelare un’area costiera lacustre che rappresenta un luogo essenziale per il ristoro di uccelli migratori lungo la rotta tra Europa e l’Africa.

Ci immergeremo nella riserva percorrendo un sentiero che conduce attraverso i Pantani costieri, e quindi alla vecchia tonnara, suggestivo monumento in pietra chiara che si erge sull’azzurro mare.

Passeremo anche dall’antica torre sveva, a contatto col mare. Possibilità di un bagno. A seguire parteciperemo alla sagra del pesce azzurro di Marzamemi dove potremo cenare.

L’appuntamento è sabato 24 giugno pomeriggio: luogo e ora saranno comunicate al momento della prenotazione Obbligatorie torcia, scarpe chiuse, preferibilmente da trekking. Consigliati bastoncini da trekking, giacca antivento. Info e prenotazioni alla mail info@etnaedintorni.it. Per info anche il 3471902220 (NO SMS – ore 9-13; 16-20). Possibilità di passaggio in pulmino