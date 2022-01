Trekking alla scoperta di Monte Cicirello

Questa domenica, guidati da Salvatore Ronsisvalle, affronteremo un trekking che ci porterà alla scoperta di monte Cicirello, situato nel territorio di Trecastagni.Ci muoveremo prevalentemente immergendoci in un antico e suggestivo bosco di Lecci, in questo percorso che proponiamo per la prima volta. Il sentiero ad anello che percorreremo sarà nella prima parte in salita, con un dislivello massimo di 200 metri, su un sentiero ben tracciato, che affronteremo con calma con alcune soste per spiegazioni e riprendere fiato.

Ci fermeremo per la sosta pranzo su un piccolo slargo tra le ginestre con un panorama dell'Etna innevata davvero mozzafiato! Il percorso di rientro, sarà in discesa su un sentiero lavico. Vi consigliamo l'utilizzo dei bastoncini da trekking (per chi li possiede), obbligatorie le scarpe da trekking.

Difficoltà: MEDIA totale 5,5Km percorso ad anello. Con la prima parte in salita. Non adatta a bambini. Per adulti in buone condizioni fisiche e abituati ai sentieri di montagna. Appuntamento direttamente ad inizio sentiero, dove si trova la Casa di una Capinera, alle ore 10.00. Posizione Google Maps: https://maps.app.goo.gl/3DsJHnrxSkvPUXDa9. Non è prevista certamente neve nè per raggiungere il meeting point nè lungo il percorso. Quota di partecipazione euro 10 adulto. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " monte Cicirello" indicando nome, cognome, numero person ed un recapito telefonico.