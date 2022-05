Trekking alle cascate del Catafurco e aperitivo tipico dei Nebrodi

L’Associazione Ambientale- Naturalistica “La Stretta” in collaborazione con Sicilia Gaia organizzano un trekking che ci farà esplorare uno scenario suggestivo, quasi fiabesco fatto di pareti altissime e rocce scavate nel tempo dallo scorrere impetuoso delle acque del torrente San Basilio.

Siamo alla Cascata del Catafurco, la cascata più bella del Parco dei Nebrodi! La cascata del Catafurco è una cascata naturale che si forma in corrispondenza di un dislivello di circa 20 m scavato nel tempo dal torrente San Basilio, nel territorio di Galati Mamertino, nel Parco dei Nebrodi. Alla base della cascata il continuo scorrere delle acque, portando con sé sabbia e ciottoli, ha creato una cavità naturale chiamata Marmitta dei Giganti in cui, nella bella stagione, è possibile bagnarsi.

La cascata è anche uno dei rari siti in cui poter osservare la Petagnaea Gussonei, pianta rarissima risalente al Terziario e esclusiva unicamente di questa zona dei Nebrodi, non essendo stata riscontrata in nessun’altra parte del mondo.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PERCORSI: Partiremo da contrada San Basilio, percorreremo una vecchia trazzera per circa 4km. Lungo il tragitto incontreremo un vecchio villaggio di pastori, in Contrada Molisa, di grande valore etnoantropologico. Il villaggio è in parte ancora oggi utilizzato anche se delle antiche costruzioni rimangono solo dei ruderi e delle casupole realizzate in pietra senza l'uso di malta. Caratteristici i cosiddetti “pagghiari” (pagliai)in cui i pastori trovano spesso riparo. Il ritorno prevede lo stesso tragitto (totale A/R 7,6km). DURATA: 3/4 ore (primo percorso).

ADATTO: a chiunque in buona forma fisica. (I minorenni potranno partecipare alle attività solo se accompagnati da un responsabile). Adatta anche alle scolaresche. DISLIVELLO: 124 metri (punto di partenza 804 m s.l.m. – punto di arrivo 928 m s.l.m.). PUNTO DI RITROVO: Ore 9.30 , San Basilio (utilizzo auto propria o possibilità di servizio navetta).

COME MI VESTO: in base al periodo -> pantaloni lunghi o pantaloncini, maglietta, pile o maglione di lana, berretto (per proteggersi dal sole), giubbotto impermeabile, scarponcini da trekking preferibilmente alte per proteggere le caviglie. ATTREZZATURA: zainetto da escursione, borraccia. Al termine dell’escursione ci sposteremo da Mastro Lucio per un aperitivo a base di prodotti tipici dei Nebrodi, (Vino Locale, tagliere di salumi e formaggi freschi, acqua, caffè, biscotti alla nocciola). Quota di partecipazione: € 10,00 solo trekking. Aperi-trek € 25,00. Posti limitati.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE https://www.eventbrite.it/e/333185305217. Barbara 3703224716 e Gaia 3928079089.