Un calendario di appuntamenti per camminare insieme ad altre famiglie sull'Etna. È quello che ha ideato Bianca Caccamese per promuovere il suo libro 'Etna Family Trekking- miniguida sui sentieri dell'Etna'. Lo spirito è quello di fare conoscere i sentieri dell'Etna alle famiglie catanesi, e non solo, che amano la vita attiva all'aria aperta e la domenica cercano occasioni per trascorrere tempo di qualità con i propri figli. Ciascun appuntamento viene dato direttamente al punto di partenza del sentiero e per conoscerlo è necessario avere il libro.

Dopo il successo del primo appuntamento, che si è tenuto domenica 2 aprile lungo il sentiero di Piano Vetore - Rifugio Santa Barbara, il prossimo “trekking di famiglia” sarà domenica 30 aprile. Dove "Non è possibile svelare il nome del sentiero né dove sarà il punto d'incontro perché è un'informazione riservata a chi ha il libro”, sottolinea l'autrice Bianca Caccamese.

Il sentiero previsto per la passeggiata di domenica, infatti, è uno di quelli riportati nella guida che contiene quindici schede, ciascuna delle quali descrive un sentiero all’interno del Parco dell’Etna che è possibile percorrere autonomamente – con tanto di Qr code con le coordinate Gps - tutte le volte che si desidera fare una passeggiata sull’amato vulcano siciliano.

Ogni scheda racchiude, inoltre, indicazioni sul tempo di percorrenza, la lunghezza, la presenza di aree pic nic e altre informazioni utili alle famiglie per organizzare una giornata all’aria aperta con i bambini. E, alla fine della guida, dopo le schede degli itinerari, si trovano anche informazioni su alcune strutture da visitare e attività da fare sull’Etna con i bambini.

Il libro, che mira alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco dell’Etna, ha ricevuto il patrocinio dell’Ente Parco dell’Etna ed è disponibile on line sul sito di kidstrip.it e in alcune librerie (sabato 14 maggio alle 18 ci sarà un incontro con l’autrice alle Librerie Cavallotto di viale Ionio nell’ambito de Il maggio dei libri) e luoghi selezionati della città di Catania e della provincia.