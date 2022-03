Trekking al bosco Santo Pietro: Le sughere secolari

Prezzo non disponibile

Domenica 20 marzo festeggiamo l’equinozio di primavera al Bosco Santo Pietro nel territorio di Caltagirone, una riserva naturale orientata (RNO) esistente già al tempo della dominazione Normanna e rappresentata da monumentali querce da sughero veri e propri patriarchi vegetali. DATA: Domenica 20 Marzo. ORARIO: 10:00 -15:30. SPOSTAMENTO: mezzi propri. PUNTO DI INCONTRO: Ore 10:00 al bar la Pineta (Borgo Santo Pietro frazione di Caltagirone). DIFFICOLTA’ SENTIERO: Facile dislivello circa 150 mt, lunghezza complessiva circa 5 km. Percorso adatto a bambini ed adulti abituati a camminare in montagna.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO ED OBBLIGATORIO: abbigliamento pesante (Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, maglietta a manica corta, pile o felpa pesante, giacca a vento o giubbotto, berretto di lana o di pile, utili i bastoncini), pranzo a sacco e generi di conforto ed acqua almeno 1 litro. COSTI: per soci tesserati costo Eur 10,00. TESSERAMENTO e assicurazione Eur.8,00. Gratis per bambini fino anni 12. PER INFORMAZIONI ED

ISCRIZIONI: Inviare messaggio su whatsapp 3792658962 Messaggio tramite messenger Facebook. Email: geatrek.sicilia@gmail.com. Le iscrizioni a Gea Trek Sicilia ASD e la prenotazione all’evento dovranno pervenire entro il sabato precedente l’escursione. DISPOSIZIONI COVID-19:Portare con se la mascherina ed il green pass per i luoghi pubblici chiusi, gel disinfettante, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali. Ci riserviamo in caso di avverse condizioni meteorologiche o problemi tecnici di modificare o annullare l’evento.